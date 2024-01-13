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Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 15 Ocak Pazartesi günü Mondihome Kayserispor'la karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına başladı. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Ocak 2024 Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Galatasaray ile Kayserispor maçı saat 20.00'de oynanacak

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇINI YÖNETECEK HAKEM BELLİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Kayserispor maçına Atilla Karaoğlan orta hakem olarak görevlendirdi. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Osman Demir
Osman Demir
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