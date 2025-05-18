Galatasaray Kayserispor maçı CANLI izle! Galatasaray Kayserispor maçı HD, kesintisiz, şifresiz izleme linki var mı?

18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan Galatasaray Kayserispor maçı, hem zirve mücadelesi hem de küme düşme hattını etkileyecek kritik bir karşılaşma olacak. Peki Galatasaray Kayserispor maçı canlı izle linki var mı? Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte Galatasaray Kayserispor maçı canlı izleme yolları ve resmi yayın bilgileri…

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19:00'da RAMS Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ve beIN Sports 5 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Galatasaray Kayserispor maçı canlı izle seçeneği için beIN Connect, TOD TV ve Digiturk Play gibi resmi platformlar üzerinden de erişim sağlanabiliyor. Bu platformlarda maçı HD kalitesinde, kesintisiz ve donmadan izlemek mümkün.

BEIN SPORTS CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports canlı yayın ile tuttuğunuz takımın maçlarını ve Bein Sports programlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme bilgileri haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4