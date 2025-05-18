Galatasaray Kayserispor ilk 11'ler!
Galatasaray Kayserispor ilk 11'ler belli oldu mu? Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan Galatasaray Kayserispor karşılaşması öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği detayların başında "Galatasaray Kayserispor ilk 11'ler" geliyor.
18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada Galatasaray, taraftarı önünde şampiyonluğu ilan etme hedefiyle sahaya çıkacak. Kayserispor ise ligde kalma mücadelesi kapsamında puan arayacak. Peki Galatasaray Kayserispor ilk 11'ler nasıl şekillendi?
GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, ligin 36. haftasında RAMS Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.
GALATASARAY KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
GALATASARAY ŞAMPİYON MU?
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, karşılaşmada yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.