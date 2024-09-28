Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Kasımpaşa maçı 3-2'lik Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray Kasımpaşa maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı linki üzerinden canlı maç yayınına ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı saat 19.00'da başladı.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19.00'da oynanıyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.