Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY KASIMPAŞA ÖZET

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GALATASARAY KASIMPAŞA ÖZET VİDEOSU

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Kasımpaşa maçı 3-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray Kasımpaşa maçı 28 Eylül 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.