Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken oynanacak olan Galatasaray - Karagümrük maçının hakemi merak edildi. Spor Toto Süper Lig'de 30.hafta geride bırakılırken 31. haftada Galatasaray - Karagümrük maçı oynanacak. Merak edilenler arasında ise Galatasaray - Karagümrük maçı hakeminin kim olduğu yer alıyor. Peki, Galatasaray - Karagümrük maçı hakemi kim? Galatasaray - Karagümrük maçını kim yönetecek?

Galatasaray - Karagümrük maçı hakemi kim? sorusu gündemde yer alıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken futbolseverler oynanan maçları sıkı sıkıya takip ederken beklenen maçlar arasında ise Galatasaray - Karagümrük maçı yer alıyor. 31. haftada oynanacak olan Galatasaray - Karagümrük maçının hakemi ise merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray - Karagümrük maçı hakemi kim? Galatasaray - Karagümrük maçını kim yönetecek? soruları aratılıyor.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ KİM?



Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ile Karagümrük'ün oynayacağı karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan oldu.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Karagümrük maçı 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

TFF ve MHK tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Cumartesi:

19.00 HangiKredi Ümraniyespor- Beşiktaş : Cihan Aydın

23 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR?

Volkan Bayarslan 1 Ocak 1978, Erzurum doğumlu Türk hakemdir. Süper Lig'de ilk defa Bursaspor - Manisaspor maçında görev yaptı. Erzurumsporun genç takımında fubol oynadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi 3. Sınıfta iken Ağrı Spor'a transfer oldu.

1978 yılında Erzurum'da doğan Bayarslan, 2000 yılında hakemliğe başladı ve 2002 yılına ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak çıktı. 2010 yılına kadar alt liglerde görev yaptı. 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girdi. 21.08.2010 tarihinde Samsunspor - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor müsabakasıyla ilk 1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini yaşamış oldu. 2008 yılından 2011 yılına kadar genellikle 4. hakemlik yapan Bayarslan, Süper Ligde ilk defa hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursaspor ve Manisaspor maçında görev yaptı.

Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan'ın oğlu Volkan Bayarslan, Erzurumspor Alt Yapısında futbola başladı. Mavi-beyazlı formanın yanı sıra Oltuspor formasını giydi. Eğitim için gittiği Trabzon'da Köprübaşı Gençlikspor takımında futbol oynadı. Burada profesyonelliğe geçen Bayarslan AĞRISPOR 5 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'a transfer oldu. 1999 yılında profesyonel futbolu bırakıp hakemliğe başladı. Daha sonraları ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınan 37 yaşındaki Bayarslan güçlü fiziki yapısı ve futbol bilgisinin de katkısıyla başarılı bir şekilde klasman yükselerek Süper Ligde maç yönetmeye başladı.

24.04.2016 tarihinde Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 89. dakikasında sahaya atlayan bir futbol holiganı tarafından saldırıya uğramıştır. Süper Lig tarihinde ilk kez bir hakem maçın oynandığı esnada tribünden gelen bir kişi tarafından somut fiziki saldırıya uğramıştır.