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Galatasaray KAP bildirimi! SON BİLDİRİMLER! Galatasaray KAP transfer açıklaması nedir?

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Son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarlar Galatasaray'ın KAP açıklamalarını yakın takip ediyor. İşte Galatasaray KAP bildirimleri listesi ve Galatasaray'ın KAP açıklaması...

Galatasaray KAP bildirimi! Son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarlar Galatasaray'ın KAP açıklamalarını yakın takip ediyor. İşte Galatasaray KAP bildirimleri listesi ve Galatasaray'ın KAP açıklaması haberimizde...

GALATASARAY KAP BİLDİRİMİ

Gözler Galatasaray KAP bildirimlerinde. İşte Galatasaray son 5 KAP bildirimi:

Galatasaray KAP bildirimi! SON BİLDİRİMLER! Galatasaray KAP transfer açıklaması nedir?

GALATASARAY'IN SON KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın son KAP açıklaması şu şekildedir:

"FC Shakthar Donetsk tarafından profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde yaptığı başvuruya ilişkin olarak 11.07.2024 tarihinde FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından FC Shakthar Donetsk'in talebinin kısmen kabulü ile birlikte 2.389.776,24 Avro'nun, 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Mateus Cardoso Lemos Martins tarafından FC Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararı uyarınca Şirketimiz, Mateus Cardoso Lemos Martins ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir.

Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e rücu edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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