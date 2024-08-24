Galatasaray'ın maçı neden yok? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen maçlarla ilgili yeni bir program açıkladı. Süper Lig'in 3. haftasında hangi karşılaşmaların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta Galatasaray maçı var mı? GS - Gaziantep FK maçı neden yok, ertelendi mi? Trendyol Süper Lig'in 3. hafta fikstürü daha önce duyurulmuştu, ancak Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin lig maçları ertelendi.

GALATASARAY'IN MAÇI NEDEN YOK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un oynayacağı maçların ertelendiğini açıkladı.

ERTELENEN SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Federasyonun duyurusunda, ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının 24, 25 veya 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçlarının ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacağı belirtildi. Kesin program ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI VAR MI?

Beşiktaş'ın 3. haftayı bay geçecek olması nedeniyle siyah-beyazlı ekibin herhangi bir erteleme durumu bulunmuyor.