GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray hazırlık maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Galatasaray- Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı canlı yayın bilgilerine ilişkin araştırmalar sürüyor. Avusturya'da ilk hazırlık maçında LASK Linz karşısında 3-2'lik skorla sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, ikinci hazırlık maçını Fortuna Düsseldorf'a karşı oynayacak. Peki, Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY-FORTUNA DUSSELDORF HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı 15 Temmuz'da (Bugün) oynanacak.

GALATASARAY-FORTUNA DUSSELDORF HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı TSİ ile 20:30'da başlayacak.

GALATASARAY AVUSTURYA KAMPI HAZIRLIK MAÇ TAKVİMİ

18 Temmuz Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Galatasaray - Parma

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma D Smart 77. Kanal Spor Smart ekranından ve D Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.