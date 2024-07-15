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GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Fortuna Düsseldorf ile yapılacak olan hazırlık maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu olmaya devam ediyor.

Galatasaray hazırlık maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Galatasaray- Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı canlı yayın bilgilerine ilişkin araştırmalar sürüyor. Avusturya'da ilk hazırlık maçında LASK Linz karşısında 3-2'lik skorla sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, ikinci hazırlık maçını Fortuna Düsseldorf'a karşı oynayacak. Peki, Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY-FORTUNA DUSSELDORF HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı 15 Temmuz'da (Bugün) oynanacak.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY-FORTUNA DUSSELDORF HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı TSİ ile 20:30'da başlayacak.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY AVUSTURYA KAMPI HAZIRLIK MAÇ TAKVİMİ

18 Temmuz Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Galatasaray - Parma

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma D Smart 77. Kanal Spor Smart ekranından ve D Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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