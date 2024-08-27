Galatasaray gruplara kaldı mı, Young Boys'u eledi mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımı ile bugün RAMS Park'ta karşı karşıya geleiyor! Peki, Galatasaray gruplara kaldı mı?

GALATASARAY'A GALİBİYET LAZIM

İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NA KATILDI MI?

Galatasaray Young Boys maçı 0-1 maçta 2. yarı devam ediyor.

GS kadrosu:

Yedekler : Batuhan, Günay, Kerem D., Mertens, Yunus, Dubois, Berkan, Jelert, Recep, Ali Turap, Efe, Metehan