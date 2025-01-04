Galatasaray Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY GÖZTEPE ÖZET

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GALATASARAY GÖZTEPE ÖZET VİDEOSU

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Göztepe maçı 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray Göztepe maçı 4 Ocak 2025 günü oynandı.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Göztepe maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.