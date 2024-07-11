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Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman?

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Galatasaray, 11 Temmuz ve 27 Temmuz tarihleri aralığında LASK'ın ev sahipliğinde katılacağı Summer Series Upper Austria'da beş hazırlık maçı oynayacak. Peki, Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman?

Takımımız turnuvanın açılış maçında 11 Temmuz Perşembe günü LASK ile TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da karşı karşıya gelecek. Aslanlarımız LASK ile oynayacağı maçın ardından sırasıyla Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman?

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Son iki sezonun lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa girecek. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılıların Avusturya'da oynayacağı 5 maçın tarihleri belli oldu.

11 Temmuz | LASK Linz

15 Temmuz | Fortuna Düsseldorf

18 Temmuz | Trencin

24 Temmuz | Lecce

27 Temmuz | Parma

Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman?

Osman Demir
Osman Demir
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