Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi kim? Futbolseverler, bu dev maçta görev yapacak hakemleri merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kritik derbinin hakem kadrosunu resmen açıkladı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçının VAR hakemi kim? VAR hakemi Alen Borosak kimdir? İşte dev maçın tüm detayları...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, bugün saat 20.00'de Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Sloven hakem Alen Borosak görev yapacak. AVAR olarak ise Onur Özütoprak atanmıştır.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ KİM OLDU?

Karşılaşmanın orta hakemi, daha önce açıklandığı üzere, Slovenya'dan Slavko Vincic olacaktır.

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