Galatasaray- Fenerbahçe maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray- Fenerbahçe ilk 11! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Fenerbahçe: Ömer, Efekan, Mustafa, Yiğit, Mehmet Can, Emirhan, Ahmet, Muhammet, Şükür, Yiğit, Çağrı.

SÜPER KUPA'DA SENARYOLAR

Fenerbahçe, TFF Talimatnamesi gereği sahaya 9 futbolcuyla çıkacak. Müsabakanın devam etmesi için bir takımda en az 7 oyuncu yer alması gerektiği için, bir süre peş peşe veya aynı anda 3 futbolcu oyundan çıkacak ve hakem karşılaşmayı oynatamayacak.

Sahaya çıkan Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları hakemi alkışlama vb. protesto eylemleri ile peş peşe kırmızı kartlar görerek karşılaşmanın devam etmesini imkansız hale getirecek. Başlama düdüğünden sonra çekilecekler

U19 takımı futbolcuları sahaya çıkacak, başlama vuruşundan hemen sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza kararı beklenecek.

BİR GÜNDE İKİ MAÇ

Saat 12.00'de Dereağzı Tesisleri'nde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe U19 takımı, 21.30'da ise Galatasaray'ın rakibi olacak.