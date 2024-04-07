Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Galatasaray- Fenerbahçe maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray- Fenerbahçe ilk 11! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Fenerbahçe: Ömer, Efekan, Mustafa, Yiğit, Mehmet Can, Emirhan, Ahmet, Muhammet, Şükür, Yiğit, Çağrı.

Galatasaray- Fenerbahçe maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

SÜPER KUPA'DA SENARYOLAR

Fenerbahçe, TFF Talimatnamesi gereği sahaya 9 futbolcuyla çıkacak. Müsabakanın devam etmesi için bir takımda en az 7 oyuncu yer alması gerektiği için, bir süre peş peşe veya aynı anda 3 futbolcu oyundan çıkacak ve hakem karşılaşmayı oynatamayacak.

Sahaya çıkan Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları hakemi alkışlama vb. protesto eylemleri ile peş peşe kırmızı kartlar görerek karşılaşmanın devam etmesini imkansız hale getirecek. Başlama düdüğünden sonra çekilecekler

U19 takımı futbolcuları sahaya çıkacak, başlama vuruşundan hemen sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza kararı beklenecek.

BİR GÜNDE İKİ MAÇ

Saat 12.00'de Dereağzı Tesisleri'nde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe U19 takımı, 21.30'da ise Galatasaray'ın rakibi olacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Titanik filmi gerçek mi? Titanik filmi oyuncuları kim? Titanik filmindeki Jack ve Rose aşkı gerçek mi? Galatasaray- Fenerbahçe maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu? Süper Kupa töreni olacak mı? 7 Nisan Süper Kupa'yı kim kazandı? SÜPER KUPA CANLI İZLE! 7 Nisan Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE! Süper Kupa finali şifresiz izle! Derbi ne zaman? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Galatasaray - Fener maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title