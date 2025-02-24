Galatasaray Fenerbahçe maç özeti ve golleri! (VİDEO) Galatasaray Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY FENERBAHÇE ÖZET

Galatasaray Fenerbahçe maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.