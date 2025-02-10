Galatasaray Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS FB derbi ertelenecek mi?

Süper Lig devi Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı hakemi hakkında açıklama yaparken Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin ertelenip ertelenmeyeceği hakkında gelen soruya da yanıt verdi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig derbisi, 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak. Bu önemli karşılaşma, Süper Lig'in 25. haftasında gerçekleşecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park Stadyumu'nda yapılacak. Bu derbi, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor. Şu anda Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ ERTELENECEK Mİ?

'Derbi zamanında oynanmalı'

Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin ertelenmeli mi sorusuna yanıt veren Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş: "Zaten takvim yoğun. Erteleme olunca işi daha da bozuyoruz. Derbi zamanında oynanmalı." dedi.