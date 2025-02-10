Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi

Trump'ın Gazze planına Ahmed Şara'dan dikkat çeken tepki
Suriye yönetimi, Rus askerlerinin Tartus üssüne girişine izin vermedi

Suriye yönetiminden Putin'in küplere bindirecek hamle
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS FB derbi ertelenecek mi?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş, Fenerbahçe ile oynanacak derbinin ertelenme ihtimali hakkında açıklama yaptı. Güneş, takvimin yoğunluğunu ve erteleme durumunun işleri daha da karmaşık hale getireceğini belirtti ve 'Derbi zamanında oynanmalı' dedi. Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan derbi, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşecek. Şu an için Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda.

Süper Lig devi Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı hakemi hakkında açıklama yaparken Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin ertelenip ertelenmeyeceği hakkında gelen soruya da yanıt verdi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig derbisi, 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak. Bu önemli karşılaşma, Süper Lig'in 25. haftasında gerçekleşecek.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS FB derbi ertelenecek mi?

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park Stadyumu'nda yapılacak. Bu derbi, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor. Şu anda Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ ERTELENECEK Mİ?

'Derbi zamanında oynanmalı'

Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin ertelenmeli mi sorusuna yanıt veren Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş: "Zaten takvim yoğun. Erteleme olunca işi daha da bozuyoruz. Derbi zamanında oynanmalı." dedi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS FB derbi ertelenecek mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
img

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
img

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler

Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı

İşte yeniden beyaza bürünen İstanbul'dan görüntüler
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.