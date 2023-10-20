Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 22 Ekim Pazar günü 20.30'da oynanacak olan mücadele ilgi odağı oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman?

Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, şimdiden merak konusu oldu ve Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Ekmas-Fenerbahçe Beko Maçı, 22 Ekim Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇA?

Galatasaray Ekmas-Fenerbahçe Beko Maçı, saat 20:30 başlayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, Bein Sports 5 kanalından yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Ekmas ve Fenerbahçe Beko, maçı, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY EKMAS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI