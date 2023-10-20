Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 22 Ekim Pazar günü 20.30'da oynanacak olan mücadele ilgi odağı oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman?
Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, şimdiden merak konusu oldu ve Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas-Fenerbahçe Beko Maçı, 22 Ekim Pazar günü oynanacak.
Galatasaray Ekmas-Fenerbahçe Beko Maçı, saat 20:30 başlayacak.
Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, Bein Sports 5 kanalından yayınlanacak.
Galatasaray Ekmas ve Fenerbahçe Beko, maçı, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 22 Ekim Pazar günü 20.30'da oynanacak olan mücadelenin biletleri satışa çıktı!