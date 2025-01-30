Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti

Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup

Filistinli çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektubu duygulandırdı!
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın

Karbonmonoksit patlaması başladı: Mecbur olmadıkça camları açmayın

Galatasaray Fenerbahçe Avrupa'da eşleşme ihtimali var mı (UEFA Avrupa Ligi)? GS FB BJK birbiriyle eşleşebilir mi?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde 7.hafta maçlarının tamamlanmasının ardından temsilcilerimizden Galatasaray haftayı 9. Fenerbahçe 23. Beşiktaş ise 24.olarak tamamladı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Avrupa'da eşleşme ihtimali var mı?

Galatasaray'ın grubu ilk 8'de bitirmesi için deplasmanda oynayacağı Ajax'ı kesin olarak yenmesi gerekiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 8 ihtimali bulunmuyor. Play-off oynamak adına ilk 24'e girmeleri için Midtjylland ve Twente deplasmanlarından en kötü 1 puanla ayrılmaları gerekiyor. Galatasaray Fenerbahçe Avrupa'da eşleşme ihtimali var mı (UEFA Avrupa Ligi)?

3 TAKIM DA BİRBİRLERİYLE EŞLEŞEBİLİR

Galatasaray, Ajax'ı yenemezse ilk 8'in dışında kalacak ve son 16 Turuna kalmak adına play-off maçlarına çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu turda Fenerbahçe ve Beşiktaş'la eşleşebilir.

9. ve 16.sıradaki yer alan takımlar seri başı, 17 ve 24.sıradaki takımlar seri başı olmayan kulüpler olarak kuraya dahil olacaklar. Bu durumda üç büyük takımın da birbirleriyle eşleşme şansı bulunuyor..

Galatasaray Fenerbahçe Avrupa'da eşleşme ihtimali var mı (UEFA Avrupa Ligi)? GS FB BJK birbiriyle eşleşebilir mi?

10 GÜNDE 3 DERBİ OYNANABİLİR

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 25.haftasında Rams Park'da karşı karşıya gelecek. Eğer bu iki takım UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşirse 10 günde 3 derbi maçı oynayacaklar.

• 13 Şubat / UEFA Avrupa Ligi Play-off turu 1.maç

• 20 Şubat / UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçı

• 23 Şubat / Trendyol Süper Lig'deki derbi müsabakası

Galatasaray Fenerbahçe Avrupa'da eşleşme ihtimali var mı (UEFA Avrupa Ligi)? GS FB BJK birbiriyle eşleşebilir mi?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Galatasaray Fenerbahçe Avrupa'da eşleşme ihtimali var mı (UEFA Avrupa Ligi)? GS FB BJK birbiriyle eşleşebilir mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
img

Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme
img

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciro Immobile, Hollanda'da kabusu yaşadı

Hollanda'da kabusu yaşadı!
Osimhen ve Torreira cezalı duruma düştü

Avrupa'da Galatasaray'ı yıkan haber
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.