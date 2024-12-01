Galatasaray Eyüpspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe Eyüpspor maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Eyüpspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Galatasaray Eyüpspor maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Eyüpspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Eyüpspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Galatasaray Eyüpspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Eyüpspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY EYÜPSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray Eyüpspor 11'leri:

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Eyüpspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.