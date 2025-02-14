Galatasaray elendi mi (UEFA)? Galatasaray AZ Alkmaar'a yenilirse ne olur, maçın rövanşı var mı?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında heyecan devam ediyor. AZ Alkmaar ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.. Galatasaray elendi mi? Galatasaray AZ Alkmaar'a yenilirse ne olur, maçın rövanşı var mı?

AZ ALKMAAR GALATASARAY KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi maçında AZ Alkmaar ve Galatasaray takımları 13 Şubat Perşembe günü saat 23:00'da sahaya çıktı.

AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar Galatasaray karşılaşması TRT 1 üzerinden aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak aktarılıyor.

AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

AZ Alkmaar Galatasaray maçı 4-1 sona erdi.

GALATASARAY AZ ALKMAAR'A YENİLİRSE NE OLUR, MAÇIN RÖVANŞI VAR MI?

Galatasaray AZ Alkmaar'a 4-1 yenilirse önümüzdeki hafta rövanş maçında AZ Alkmaar'ı en az 3 farklı yenmesi gerekecek. 3 Farklı galibiyette maç uzayacak, 4 farklı galibiyette ise temsilcimiz tur atlayacak.