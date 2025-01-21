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Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ertelenecek mi, oynanacak mı?

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Gazeteci Birsen Altuntaş, "Bolu Kartalkaya'daki ülkemizi derin bir yasa boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor." dedi. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ertelenecek mi, oynanacak mı?

Bolu Kartalkaya' Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın faciasında 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi ise yaralandı.Ülkemiz yangın faciasıyla büyük üzüntü yaşarken, bu akşam yayınlanan Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Bir Gece Masalı gibi dizilerin tekrar bölümlerinin yayınlanması bekleniyor. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ertelenecek mi, oynanacak mı?

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI ERTELENECEK Mİ, OYNANACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş, paylaşımında "Bolu Kartalkaya'daki ülkemizi derin bir yasa boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor." dedi.

Ülkemiz yangın faciasıyla büyük üzüntü yaşarken, bu akşam yayınlanan Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Bir Gece Masalı gibi dizilerin tekrar bölümlerinin yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ile ilgili erteleme gibi bir durum söz konusu değil. Maç bu akşam 18.30'dabaşlayacak.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ertelenecek mi, oynanacak mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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