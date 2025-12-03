Haberler

Galatasaray'dan Fenerbahçeli yıldız için savcılığa suç duyurusu

Güncelleme:
Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli John Duran'ın gol sevinciyle ilgili Anadolu Adliyesi'ne suç ihbarında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü oynanan derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı.

JHON DURAN PFDK'YE SEVK EDİLMEDİ

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sırasında yaşanan olaylar ve derbi sonrası yapılan açıklamaların ardından her iki kulüpten de bazı isimler PFDK'ya sevk edilmişti. Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ın Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı sevinciyle ilgili ise PFDK'ya sevkine gerek görülmemişti.

GALATASARAY'DAN SUÇ DUYURUSU

Bu gelişme sonrası Galatasaray Kulübü bugün, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran'la ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.



