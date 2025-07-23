Galatasaray Cagliari maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Cagliari golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI KAÇ KAÇ?
Galatasaray Cagliari maçı 3-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.
GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI CANLI İZLE
Galatasaray Cagliari maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Cagliari maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başlayacak.
GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray Cagliari maçı Linz'da, Raiffeisen Arena Stadyumu'nda oynanacak.