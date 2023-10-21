Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta taraftarlar, RAMS Park'a geldi. Böylece 2 Ağustos 2022 alınan derbilerdeki deplasman yasağı tamamen bitmiş oldu. Heyecanlı karşılaşma ile ilgili Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle! GS - BJK maçı ücretsiz izleme linki var mı? Derbiyi bedava izlenir mi? soruları araştırılıyor.

Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle! GS - BJK maçı ücretsiz izleme linki var mı? Derbiyi bedava izlenir mi?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide kozlarını paylaşıyor. Arama motorlarında ise Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle! GS - BJK maçı ücretsiz izleme linki var mı? Derbiyi bedava izlenir mi? soruları araştırıldı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta yapılan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapıyor.

Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 başladı. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başladı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Umut Meraş ve Eric Bailly'nin derbide forma giymesi beklenmiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyor, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar