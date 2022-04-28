Galatasaray başkanlık seçimi iptal mi oldu? SEÇİM KRİZİ SÜRÜYOR! Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray'da seçim krizi devam ediyor. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun başkanlık seçiminin iptali için İstinaf Mahkemesi'ne başvurması gündeme bomba gibi düştü. Başta Galatasaraylılar olmak üzere sporseverler mahkemeden çıkacak sonucu beklemeye başladı. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi iptal mi oldu? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte bilgiler...

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ İPTAL Mİ?

Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçiminin iptal edilmesi yeniden gündemde. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun, seçimin iptali için İstinaf Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenilirken kararın kısa süre içerisinde çıkması bekleniyor.

SEÇİMİN YAPILIP YAPILMAYACAĞI GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray üyesi Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılı kulüpte seçimin 30 Nisan'da yapılmaması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. 4. Hukuk Dairesi'nin, Galatasaray'daki seçimin yapılıp yapılmayacağını görüştüğü öğrenildi. Kararın kısa süre sonra Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) düşmesi bekleniyor.

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