Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Başakşehir maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray Başakşehir maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Başakşehir maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehirmaçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Başakşehir maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.