Galatasaray Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Başakşehir geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY BAŞAKŞEHİR ÖZET

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GALATASARAY BAŞAKŞEHİR ÖZET VİDEOSU

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Başakşehir maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray Başakşehir maçı 8 Ocak 2025 günü oynandı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Başakşehir maçı canlı olarak ATV'de yayınlandı.