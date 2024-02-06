Galatasaray-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Bandırmaspor FK hangi kanalda, şifresiz mi?

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06-02-2024 GALATASARAY VS BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Bandırmaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-BANDIRMASPOR MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Bandırmaspor Maçı, 06 Şubat Salı günü oynanacak.

GALATASARAY-BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Bandırmaspor Maçı, saat 20:45 başlayacak.

GALATASARAY-BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Bandırmaspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK Son 16 maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.