İlk maçı deplasmanda 4-1 kaybeden Galatasaray, rövanşta sahasında farklı bir galibiyet arayacak. Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş tarihi, sarı-kırmızılı taraftarlar için büyük önem taşıyor. Kritik karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi'nde kaderi belirleyecek. Futbol severler, Galatasaray AZ Alkmaar maçının ne zaman ve nerede oynanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY AZ ALKMAAR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildi. Rövanş karşılaşması, 20 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul'da RAMS Park'ta saat 20:45'te oynanacak.