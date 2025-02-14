Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı, sarı-kırmızılı ekibin tur mücadelesi vereceği kritik karşılaşma olacak. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Taraftarlar bu zorlu mücadelede takımlarının başarısını görmek için geri sayıma geçti.

İlk maçı deplasmanda 4-1 kaybeden Galatasaray, rövanşta sahasında farklı bir galibiyet arayacak. Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş tarihi, sarı-kırmızılı taraftarlar için büyük önem taşıyor. Kritik karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi'nde kaderi belirleyecek. Futbol severler, Galatasaray AZ Alkmaar maçının ne zaman ve nerede oynanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY AZ ALKMAAR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildi. Rövanş karşılaşması, 20 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul'da RAMS Park'ta saat 20:45'te oynanacak.

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
img

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
img

Çin'in son hamlesi Trump'ı çok kızdıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.