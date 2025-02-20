Galatasaray AZ Alkmaar maçı hangi kanalda? Galatasaray AZ Alkmaar maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Galatasaray AZ Alkmaar maçı hangi kanalda? Galatasaray AZ Alkmaar UEFA maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray AZ Alkmaar maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray AZ Alkmaar maçı yayın bilgisi haberimizde!

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray AZ Alkmaar maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY AZ ALKMAARMAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray AZ Alkmaar maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY AZ ALKMAARİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray 11'i:



AZ Alkmaar 11'i:



GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve AZ Alkmaar, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.