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Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü! Galatasaray Avrupa maçları ne zaman?

Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü! Galatasaray Avrupa maçları ne zaman?
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Galatasarayın UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç fikstürü belli oldu. PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile lig sıralamasında mücadele edecek olan Cimbom'un maç tarihleri merak edildi. Peki, Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü! Galatasaray Avrupa maçları ne zaman?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Yunanistan ekibi PAOK ile olmuştu. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu. İşte, Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü! Galatasaray Avrupa maçları ne zaman?

GALATASARAY AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

25 Eylül l Galatasaray - PAOK

3 Ekim l RFS - Galatasaray

23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık l Malmö - Galatasaray

21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak l Ajax - Galatasaray

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
(Güncel)

Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü! Galatasaray Avrupa maçları ne zaman?

Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü! Galatasaray Avrupa maçları ne zaman?

Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü! Galatasaray Avrupa maçları ne zaman?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

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