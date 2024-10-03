Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Yunanistan ekibi PAOK ile olmuştu. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu. İşte, Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü! Galatasaray Avrupa maçları ne zaman?

GALATASARAY AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

25 Eylül l Galatasaray - PAOK

3 Ekim l RFS - Galatasaray

23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık l Malmö - Galatasaray

21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak l Ajax - Galatasaray

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

(Güncel)