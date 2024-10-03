Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü! Galatasaray Avrupa maçları ne zaman?
Galatasarayın UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç fikstürü belli oldu. PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile lig sıralamasında mücadele edecek olan Cimbom'un maç tarihleri merak edildi. Peki, Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü! Galatasaray Avrupa maçları ne zaman?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Yunanistan ekibi PAOK ile olmuştu. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu. İşte, Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü! Galatasaray Avrupa maçları ne zaman?
GALATASARAY AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?
25 Eylül l Galatasaray - PAOK
3 Ekim l RFS - Galatasaray
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
(Güncel)