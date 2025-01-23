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Galatasaray Ahmed Kutucu'yu aldı mı? Ahmed Kutucu transfer oldu mu?

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Galatasaray, Eyüpspor forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla el sıkıştı. Galatasaray Ahmed Kutucu'yu aldı mı? Ahmed Kutucu transfer oldu mu?

Galatasaray, Eyüpspor'un milli futbolcusu Ahmed Kutucu'nun transferi için hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı. Ahmed'in bonservisi için 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek olan sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ahmed resmi imzayı atmak ve takıma katılmak için Florya'ya gitti. Galatasaray Ahmed Kutucu'yu aldı mı? Ahmed Kutucu transfer oldu mu?

AHMED KUTUCU TRANSFER OLDU MU?

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için kulübü Eyüpspor ile 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

3.5 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde olan 24 yaşındaki futbolcu ile de sözleşme şartlarında anlaştı. Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray, Ahmed'in maaşını da Türk Lirası üzerinden ödeyecek. Rakam belirtilmese de 24 yaşındaki futbolcunun maaşı anlaşma süresi boyunca artacak. Galatasaray ile Ahmed Kutucu arasındaki ilk görüşme olumsuz geçmişti.

AHMED İMZA İÇİN FLORYA'DA

Ahmed Kutucu, Galatasaray ile sözleşme imzalamak ve takıma katılmak için Florya'ya gitti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

Galatasaray Ahmed Kutucu'yu aldı mı? Ahmed Kutucu transfer oldu mu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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