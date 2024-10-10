Galatasaray Adası satılacak mı? Galatasaray Adası değeri ne kadar?

Suada Club Galatasaray Adası için yeni satış haberi büyük yankı uyandırdı. Galatasaray adasının değeri kadar, Suada Club kimin, kaç metrekare gibi sorularda gündeme geldi. Galatasaray Adası satılacak mı? Galatasaray Adası değeri ne kadar?

GALATASARAY ADASI SATILACAK MI?

İki sene önce Katarlılara satılacağı konuşulan Galatasaray Adası için bu kez Suudi Arabistan'dan 50 milyon Dolar'lık teklif geldi. Camianın önde gelen isimleri Galatasaray Adası'nın satılmasına kesin olarak karşı çıkıyor. Konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

GALATASARAY ADASI DEĞERİ NE KADAR?

Galatasaray Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Galatasaray Adası'nın değeri 1.6 milyar TL." dedi.