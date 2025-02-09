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GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray adana demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor ve Galatasaray arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Adana Demirspor ve Galatasaray arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Adana Demirspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Galatasaray Adana Demirspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray 11'i:

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor 11':

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?



Osman DEMİR
Osman DEMİR
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