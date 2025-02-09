Galatasaray Adana Demirspor maçı, iptal mi, tatil mi edildi? Galatasaray Adana Demirspor maçı oynanmayacak mı?
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Danimarkalı hakem Jakob Alexander Sundberg oturuyor. Maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı, iptal mi, tatil mi edildi? Galatasaray Adana Demirspor maçı oynanmayacak mı?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Peki, Adana Demirspor neden çekildi? Galatasaray Adana Demirspor maçı, iptal mi, tatil mi edildi? Galatasaray Adana Demirspor maçı oynanmayacak mı?
İLK 11'LER
Galatasaray : Günay, Cuesta, Davinson Sanchez, Berkan, Jelert, Kaan, Gabriel Sara, Sallai, Mertens, Morata, Osimhen.
Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ali Yavuz, Yusuf, Alioui, Aymbetov.
ADANA DEMİRSPOR NEDEN ÇEKİLDİ?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray üstünlüğü var.
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi hakkında henüz açıklama yapılmadı.