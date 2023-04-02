Galatasaray Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray Adana Demirspor maçı özeti izle! Galatasaray Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

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Herkes Adana Demirsporlu Onyekuru'nun Galatasaray maçından sonraki hareketlerini konuşuyor

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GALATASARAY - ADANA DEMIRSPOR MAÇ ÖZETİ

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MUSLERA ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA OYNADI MI?

Karşılaşmada yer alması beklenen muhtemel 11 kadrosunda Fernando Muslera'da bulunuyor. Bu nedenle oynanacak olan karşılaşmada Fernando Muslera'da yer alması bekleniyor.