Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek?

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, gündemine tekrardan Norwich City'in yıldızı Gabriel Sara'yı aldı. Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek?

GABRİEL SARA KİMDİR?

Doğum: 26 Haziran 1999 ( yaşında), Joinville, Santa Catarina, Brezilya

Kilo: 76 kg

Boy: 1,77 m

Gabriel Davi Gomes Sara (d. 26 Haziran 1999), bilinen adıyla Gabriel Sara , Leeds United kulübünde orta saha oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı profesyonel futbolcudur . Sara , São Paulo'da hücum orta saha oyuncusu olarak görevlendirilmiştir.

GABRİEL SARA UÇAK KODU NE?

Ertan Süzgün "Galatasaray, Gabriel Sara için uçuş programı ayarlıyor. Sara'nın bugün İstanbul'da olması için yoğun bir çaba var." dedi.