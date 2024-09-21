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Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!

Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
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Ünlü futbolcu Gabriel Sara kimdir, istatistikleri ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Gabriel Sara istatistikleri ve hangi takımlarda oynadığı sık sık araştırılıyor. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Gabriel Sara futbol kariyeri sporseverler tarafından gündeme geliyor. Peki, Gabriel Sara kimdir?

Ünlü futbolcu Gabriel Sara, futbolseverlerin merak ettiği bir isim. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, şu anda Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Gabriel Sara'nın kariyeri boyunca gösterdiği performans ve istatistikleri sıkça araştırılmakta. Futbol kariyeri, özellikle genç yaşta kazandığı tecrübelerle dikkat çekiyor. Gabriel Sara kimdir? Detaylar haberimizdedir…

GABRIEL SARA KİMDİR?

Gabriel Davi Gomes Sara 26 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Gabriel Sara, Süper Lig kulübü Galatasaray ile anlaşma sağlayan orta saha oyuncusu ve Brezilyalı profesyonel futbolcudur.

15 Temmuz 2022'de EFL Championship kulübü Norwich City , Sara için São Paulo ile 6 milyon sterlinlik bir transfer ücreti ve eklentiler konusunda anlaştı ve oyuncu 2026'ya kadar bir sözleşme imzaladı. Sara, Norwich formasıyla ilk maçına 6 Ağustos 2022'de Wigan Athletic ile 1-1 berabere kalınan maçta sakatlanan Max Aarons'ın yerine oyuna girerek çıktı. Sara, Norwich formasıyla ilk golünü Preston North End'e 3-2 yenildikleri maçta attı ve üç hafta sonra Carrow Road'da Stoke City'ye karşı 3-1 kazandıkları maçta bir gol daha attı.

Sara, 14 Şubat 2023'te Norwich'in Hull City'ye karşı 3-1 galibiyetinde bir gol daha attı, ardından Kanarya'nın Cardiff City'ye karşı 2-0 galibiyetinde üst üste iki maçta gol attı ve play-off kovalayan Millwall'a karşı deplasmanda 3-2 galibiyette galibiyet golünü attı. 2023'te NCFC'nin sezonun oyuncusu için Barry Butler anı kupasını kazandı.

2023-24 sezonunun ilk ayında bir gol ve iki gol pası atan Sara, Ağustos ayının EFL Championship Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Sezonun ilerleyen dönemlerinde Sara, Norwich şehrinin play off noktası için önemli bir rol oynadığını kanıtladı ve Preston'a karşı geç saatlerde önemli bir gol attı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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