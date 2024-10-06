Gabriel Paulista sakatlandı mı, neden yok? BJK-Gaziantep maçında Gabriel Paulista neden oynamıyor?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele ediyor. Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gabriel Paulista, Gaziantep FK ile oynanan Süper Lig maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Gabriel Paulista sakatlandı mı, neden yok? BJK-Gaziantep maçında Gabriel Paulista neden oynamıyor? Detaylar haberimizdedir...

GABRIEL PAULİSTA SAKATLANDI MI?

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Gabriel Paulista, 21. dakikada sakatlık geçirdi. Kendini yere bırakan Paulista, maça devam edemedi. Tecrübeli savunmacının yerine Emirhan Topçu oyuna girdi.