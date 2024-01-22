Furkan Kızılay evli mi? Survivor Furkan Kızılay çocuğu var mı?

Kırmızı ve mavi takımlar ile SMS oylaması olmadan gerçekleşecek. Kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Furkan Kızılay, geçtiğimiz yılların hafızalara kazınan isimlerinden birisi. Türkiye onu Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre ( Havuç) karakteri ile tanımıştı. Peki; Furkan Kızılay kimdir, Furkan Kızılay evli mi? Survivor Furkan Kızılay çocuğu var mı?

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay, (d. 30 Kasım 1990, İstanbul), Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcı.

Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır.

Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmaya başlamıştır.

Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir.

21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.

Furkan Kızılay bekardır.

Televizyon

Çocuklar Duymasın (2002-2005)

Çocuklar Duymasın (2010-2012-2013-2014)

Survivor Ünlüler-Gönüllüler (2017)

Albümleri

Aşksın Sen (2009)

Her şey Senle (2010)

Karamel Kokun (2011)

Ecem (2014)

Vura Vura (2014)