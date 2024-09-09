Fransa Belçika maçı hangi kanalda? Fransa Belçika maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fransa Belçika maçı hangi kanalda? Fransa Belçika UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fransa Belçika maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fransa Belçika maçını hangi kanal veriyor? İşte Fransa Belçika maçı yayın bilgisi haberimizde...

FRANSA BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Belçika maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Fransa Belçika maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Fransa Belçika maçını şifresiz izleyebilecekler.

FRANSA BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Belçika maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

FRANSA BELÇİKA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fransa Belçika maçı 11'leri henüz belli olmadı.

FRANSA BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa Belçika maçı, Reykjavík'da, Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak.