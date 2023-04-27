FOX Çalar Saat konuğu Bahadır Erdem kimdir? Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli? Bahadır Erdem biyografisi!

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Bahadır Erdem (1964, Malatya), Türk hukukçu, akademisyen ve siyasetçidir. İYİ Parti'de Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev yapmakta olup aynı zamanda İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesidir.

Yaşamı

1983 yılında TED Ankara Kolejinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra, yine İstanbul Üniversitesinden Özel Hukuk alanında 1992 yılında yüksek lisans derecesini, 1998 yılında Doktora unvanını aldı. Erdem, İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Akademik kariyeri

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalına Profesör kadrosuyla atanmış olup halihazırda görevini sürdürmektedir.

Eserleri

Türk Vatandaşlık Hukuku İstanbul 2010.

Milletlerarası Özel Hukuk İstanbul 2007.

Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri İstanbul 2005.

Fikri Hukukta Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi İstanbul 2003.

Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk İstanbul 2002.

Türk Milletlerarası Usul Hukukunda Tebligat İstanbul 1992