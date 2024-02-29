FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Formula 1 takvim 2024! F1 Bahreyn yarış tarihleri hangi gün?
FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Formula 1 takvim 2024! F1 Bahreyn yarış tarihleri hangi gün? Formula 1'in heyecanla beklenen 2024 sezonunun başlangıç tarihi ve Bahreyn yarış tarihleri merak ediliyor. Otomobil sporlarının zirvesi olan Formula 1, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Formula 1 tutkunları, Mart ayında başlayan yarışları heyecanla bekliyor. Sezonun ilk yarışları, 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde gerçekleşecek. İlk olarak sıralama turlarıyla başlayacak olan yarışlar, ardından 57 turluk rekabetle devam edecek. İşte, Formula 1 yarış takvimi... FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Formula 1 takvim 2024! F1 Bahreyn yarış tarihleri hangi gün?
FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sezonun ilk sıralama turları, 1 Mart günü Sakhir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde TSİ 19.00'da başlayacak. Yarışseverler, 2 Mart Cumartesi günü heyecan dolu bir yarışa şahitlik etmek için saatleri ayarlasınlar. 57 turluk yarış, Bahreyn Pisti'nde TSİ 18.00'de start alacak.
2024 FORMULA 1 TAKVİMİ
Suudi Arabistan Grand Prix'in sıralama turları 8 Mart'ta gerçekleşecek ve yarış 9 Mart'ta yapılacak.
Avustralya Grand Prix'in sıralama turları 23 Mart'ta, yarış ise 24 Mart'ta düzenlenecek.
Japonya Grand Prix'in sıralama turları 6 Nisan'da gerçekleştirilecek ve yarış 7 Nisan'da yapılacak.
Çin Grand Prix'in yarışı ise 21 Nisan'da gerçekleşecek.
Miami Grand Prix'in yarışı 6 Mayıs'ta yapılacak.
Emilia Romagna Grand Prix'in yarışı 19 Mayıs'ta düzenlenecek.
Monako Grand Prix'in yarışı ise 26 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Kanada Grand Prix'in yarışı 9 Haziran'da yapılacak.