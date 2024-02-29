FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Formula 1 takvim 2024! F1 Bahreyn yarış tarihleri hangi gün?

Formula 1 tutkunları, Mart ayında başlayan yarışları heyecanla bekliyor. Sezonun ilk yarışları, 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde gerçekleşecek. İlk olarak sıralama turlarıyla başlayacak olan yarışlar, ardından 57 turluk rekabetle devam edecek. İşte, Formula 1 yarış takvimi... FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Formula 1 takvim 2024! F1 Bahreyn yarış tarihleri hangi gün?

FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sezonun ilk sıralama turları, 1 Mart günü Sakhir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde TSİ 19.00'da başlayacak. Yarışseverler, 2 Mart Cumartesi günü heyecan dolu bir yarışa şahitlik etmek için saatleri ayarlasınlar. 57 turluk yarış, Bahreyn Pisti'nde TSİ 18.00'de start alacak.

2024 FORMULA 1 TAKVİMİ

Suudi Arabistan Grand Prix'in sıralama turları 8 Mart'ta gerçekleşecek ve yarış 9 Mart'ta yapılacak.

Avustralya Grand Prix'in sıralama turları 23 Mart'ta, yarış ise 24 Mart'ta düzenlenecek.

Japonya Grand Prix'in sıralama turları 6 Nisan'da gerçekleştirilecek ve yarış 7 Nisan'da yapılacak.

Çin Grand Prix'in yarışı ise 21 Nisan'da gerçekleşecek.

Miami Grand Prix'in yarışı 6 Mayıs'ta yapılacak.

Emilia Romagna Grand Prix'in yarışı 19 Mayıs'ta düzenlenecek.

Monako Grand Prix'in yarışı ise 26 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Kanada Grand Prix'in yarışı 9 Haziran'da yapılacak.