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FM 24 Sistem Gereksinimleri 2024

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Football Manager 2024'ü bilgisayarınızda sorunsuz bir şekilde oynamak istiyorsanız, yukarıdaki minimum gereksinimlere sahip olmanız yeterli. Ancak daha güçlü bir sistem, oyunu daha keyifli ve hızlı bir şekilde deneyimlemenize olanak tanıyacaktır. Peki, FM 24 sistem gereksinimleri nedir? İşte FM 24 sistem gereksinimleri!

FM 24 sistem gereksinimleri! Football Manager 2024'ü bilgisayarınızda sorunsuz bir şekilde oynamak istiyorsanız, yukarıdaki minimum gereksinimlere sahip olmanız yeterli. Ancak daha güçlü bir sistem, oyunu daha keyifli ve hızlı bir şekilde deneyimlemenize olanak tanıyacaktır. Peki, FM 24 sistem gereksinimleri nedir? İşte FM 24 sistem gereksinimleri haberimizde!

FM 24 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FM 24'ü oynayabilmek için minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit) güncellemelerle birlikte

İşlemci: Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 X2

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650. Bu ekran kartlarının en az 256MB VRAM'e sahip olması ve DirectX 11 desteği sunması gerekiyor.

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB boş alan

Ekran Çözünürlüğü: Minimum 1024x768 piksel çözünürlük

FM 24'Ü BİLGİSAYARIM KALDIRIR MI?

Football Manager serisi, geniş veri tabanları ve karmaşık simülasyonlarıyla bilinir. Bu nedenle, oyunun performansı daha güçlü donanımlarla artış gösterebilir. Özellikle daha hızlı işlemciler, daha yüksek RAM kapasitesi ve gelişmiş grafik kartları, FM 24'teki oyun hızını ve grafik detaylarını büyük ölçüde iyileştirebilir. Önerilen bir sistemde 8 GB RAM ve daha yeni nesil grafik kartlarıyla, çok daha akıcı bir deneyim elde edilebilir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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