FIVB Dünya Şampiyonası: Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Filenin Efeleri, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü Kanada ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele, sadece puan tablosunu değil, aynı zamanda gruptaki dengeleri de değiştirebilir. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, maç saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak ve nerede oynanacak? İşte, FIVB Dünya Şampiyonasına dair tüm detaylar...

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile Kanada arasındaki kritik karşılaşma, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Bu tarih, Filenin Efeleri için büyük önem taşıyor çünkü turnuvada üst tura çıkma hedefinin bir parçası olacak. Aynı zamanda dünya sıralamasında da önemli bir etkiye sahip olabilir.

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye Saati ile sabah 09:00 olarak açıklandı. Sabah saatlerinde oynanacak olması nedeniyle maçı canlı izlemek isteyenlerin erken kalkması gerekebilir. Ancak bu mücadele, her dakikasıyla buna değecek.

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye – Kanada voleybol karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca, maç TRT'nin dijital platformları üzerinden de canlı izlenebilecek. Böylece televizyonu olmayan ya da mobil cihazlarından izlemek isteyen voleybol tutkunları da bu mücadeleyi kaçırmayacak. Yayın kalitesi ve erişilebilirliğiyle TRT, bu önemli mücadeleyi milyonlara ulaştıracak.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maçın oynanacağı salon FIVB tarafından resmen duyurulmadı. Ancak, Dünya Şampiyonası kapsamında oynanan karşılaşmalar genellikle ev sahibi ülkenin belirlediği FIVB standartlarındaki spor komplekslerinde gerçekleşiyor.

Bu karşılaşmanın da, organizasyonun ev sahibi ülkelerinden birinde, uluslararası kriterlere uygun bir salonda oynanacağı tahmin ediliyor. Detaylar açıklandığında FIVB ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi kaynaklarından güncel bilgi alınmalı.