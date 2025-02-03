Fitre ne kadar 2025? Bu sene Ramazan fitresi ne kadar olacak?

2025 fitre miktarı 180 TL olarak belirlendi. Bu rakam, bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacını karşılayacak tutar olarak hesaplanıyor. Fitre, Ramazan Bayramı'ndan önce verilmesi gereken mali bir ibadet olarak kabul ediliyor. Peki, fitre kimlere verilir ve nasıl hesaplanır? Fitre ne kadar 2025? Bu sene Ramazan fitresi ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

FİTRE NE KADAR 2025?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı fitre miktarını 180 TL olarak belirlemiştir.

BU SENE RAMAZAN FİTRESİ NE KADAR OLACAK?

Fitre, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmeleri gereken mali bir ibadettir. Belirlenen 180 TL'lik fitre bedeli, bir kişinin günlük gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hesaplanmıştır. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi ayni yardımlar şeklinde de yapılabilir.