Fitre kimlere verilir? Fitre bedeli ne kadar? Fitre bedeli kimlere verilmez?

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar Fitre ile ilgili araştırmalarda başladı. Konuyla ilgili Diyanet işleri Başkanlığından açıklama geldi. Peki, Fitre kimlere verilir? Fitre bedeli kimlere verilmez? Kimler fitre bedeli ödemez? 2023 Fitre bedeli ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Ramazan ayı yaklaşıyor. Fitre ile ilgili araştırmalar da hızlandı. Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Bununla beraber fitre bedeli, her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayından önceDiyanet işleri Başkanlı tarafından açıklandı. Peki, Fitre kimlere verilir? Fitre bedeli kimlere verilmez? Kimler fitre bedeli ödemez? Fitre bedeli ne kadar? Detaylar haberimizde...

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.

FİTRE BEDELİ KİMLERE VERİLMEZ?

Kişi dinen zengin sayılanlara, usulüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

FİTRE BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı (Din İşleri Yüksek Kurulu) 2023 yılı için belirlediği fitre bedeli 70 TL'dir. 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2024 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı 70 lira olarak verilir. Fitre için açıklanan fiyat asgari seviyedir.

KİMLER FİTRE BEDELİ ÖDEMEZ?



Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî', II, 70). Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur.