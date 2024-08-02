Üye Girişi
Haberler

FINDIK ALIM FİYATLARI 2024! Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fındık hasat dönemi yaklaşırken, 2024 yılı fındık fiyatları merak konusu oldu. Fındık üreticileri ve ilgilenen vatandaşlar, bu seneki fındık fiyatlarının ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları haberimizde yer alıyor…

2024 fındık fiyatlarının belirlenmesi, hasat döneminin başlamasıyla netleşecek ve piyasadaki talep ve arz durumuna göre şekillenecek. Fındık yevmiyeleri ise bölgesel farklılıklar gösterebiliyor. Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları!

2024 FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Fındık alım fiyatları belirlendi. Levant kalite fındık için fiyat 133 TL, Giresun kalite fındık için ise 135 TL olarak açıklandı.

Bakanlık tarafından üreticilere verilecek alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte değerlendirildiğinde, levant kalite fındığın ortalama fiyatı 133 TL/Kg, Giresun kalite fındığın ise 135 TL/Kg olacaktır.

Ayrıca, yüksek randımanlı fındıklar için (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat uygulanacaktır.

FINDIK ALIM FİYATLARI 2024! Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları!

2024 FINDIK YEVMİYESİ NE KADAR OLDU?

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 666,75 lira olarak açıklandı.

TMO, fındık alımları konusunda tüm teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamış durumda. Üreticiler, 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecek. Kabuklu fındık alımları 19 Ağustos'ta başlayacak ve alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

Üreticilerin, TMO'ya ürün teslim ederken rutubet sorunları yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Tarım Gündem Finans Ekonomi Haberler

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor

Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı? FINDIK ALIM FİYATLARI 2024! Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram kapatıldı mı? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma altın fiyatları... 2 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 2 Ağustos Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? SGK emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı sorgulama! Emekli fark ödemesi yattı mı? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'a ne oldu? Whatsapp ne zaman düzelecek? CUMA HUTBESİ 2 AĞUSTOS | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi? Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kızılcık Şerbeti Heves kim? Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title