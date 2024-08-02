FINDIK ALIM FİYATLARI 2024! Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları!

2024 fındık fiyatlarının belirlenmesi, hasat döneminin başlamasıyla netleşecek ve piyasadaki talep ve arz durumuna göre şekillenecek. Fındık yevmiyeleri ise bölgesel farklılıklar gösterebiliyor. Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları!

2024 FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Fındık alım fiyatları belirlendi. Levant kalite fındık için fiyat 133 TL, Giresun kalite fındık için ise 135 TL olarak açıklandı.

Bakanlık tarafından üreticilere verilecek alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte değerlendirildiğinde, levant kalite fındığın ortalama fiyatı 133 TL/Kg, Giresun kalite fındığın ise 135 TL/Kg olacaktır.

Ayrıca, yüksek randımanlı fındıklar için (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat uygulanacaktır.

2024 FINDIK YEVMİYESİ NE KADAR OLDU?

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 666,75 lira olarak açıklandı.

TMO, fındık alımları konusunda tüm teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamış durumda. Üreticiler, 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecek. Kabuklu fındık alımları 19 Ağustos'ta başlayacak ve alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

Üreticilerin, TMO'ya ürün teslim ederken rutubet sorunları yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun.