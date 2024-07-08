Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları kadrosu! Kimler var kimler yok?

Filenin Sultanları kadrosu! Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Peki, Kimler var kimler yok? İşte Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları kadrosu haberimizde!

FİLENİN SULTANLARI PARİS OLİMPİYATLARI KADROSU

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Filenin Sultanları, ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü Hollanda'ya karşı oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle;

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Tuğba İvegin, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Gizem Örge, Beyza Arıcı.

MAÇ PROGRAMI

Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

29 TEMMUZ

10.00: Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS

10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00: Türkiye-İtalya