Filenin Sultanları ABD maçı ne zaman? Türkiye - ABD saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Filenin Sultanları, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sergilediği forma ve kararlılıkla öne çıkıyor. Son 16 turunda Slovenya'yı set vermeden 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiler. Çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları ABD maçı ne zaman? Türkiye - ABD saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda nefesler tutuldu! Filenin Sultanları, gösterdiği etkileyici performansla çeyrek finale yükselirken gözler şimdi kritik mücadeleye çevrildi: Türkiye, güçlü rakibi ABD ile kozlarını paylaşacak. Peki, Filenin Sultanları ABD maçı ne zaman? Türkiye - ABD saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
FİLENİN SULTANLARI ABD MAÇI NE ZAMAN?
Tarih: 4 Eylül 2025 Perşembe günü
Türkiye Saatiyle Başlama: 16:30
Evsahibi Yer: Tayland-Bangkok, Huamark Spor Salonu
Bu müsabaka, Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası tarihinde ABD ile karşılaştığı altıncı çeyrek final maçı olma özelliğini taşıyor.
TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Yayın Platformu: TRT 1
Yayın Formatı: Canlı ve şifresiz
Yayın akışıyla ilgili alternatif izleme seçenekleri arasında FIVB'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları da yer almakta.
TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye Saatiyle: 16:30
Tayland Saatiyle: 20:30