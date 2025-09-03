2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda nefesler tutuldu! Filenin Sultanları, gösterdiği etkileyici performansla çeyrek finale yükselirken gözler şimdi kritik mücadeleye çevrildi: Türkiye, güçlü rakibi ABD ile kozlarını paylaşacak. Peki, Filenin Sultanları ABD maçı ne zaman? Türkiye - ABD saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FİLENİN SULTANLARI ABD MAÇI NE ZAMAN?

Tarih: 4 Eylül 2025 Perşembe günü

Türkiye Saatiyle Başlama: 16:30

Evsahibi Yer: Tayland-Bangkok, Huamark Spor Salonu

Bu müsabaka, Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası tarihinde ABD ile karşılaştığı altıncı çeyrek final maçı olma özelliğini taşıyor.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yayın Platformu: TRT 1

Yayın Formatı: Canlı ve şifresiz

Yayın akışıyla ilgili alternatif izleme seçenekleri arasında FIVB'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları da yer almakta.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Saatiyle: 16:30

Tayland Saatiyle: 20:30