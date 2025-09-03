Haberler

Filenin Sultanları ABD maçı ne zaman? Türkiye - ABD saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Sultanları ABD maçı ne zaman? Türkiye - ABD saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filenin Sultanları, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sergilediği forma ve kararlılıkla öne çıkıyor. Son 16 turunda Slovenya'yı set vermeden 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiler. Çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları ABD maçı ne zaman? Türkiye - ABD saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda nefesler tutuldu! Filenin Sultanları, gösterdiği etkileyici performansla çeyrek finale yükselirken gözler şimdi kritik mücadeleye çevrildi: Türkiye, güçlü rakibi ABD ile kozlarını paylaşacak. Peki, Filenin Sultanları ABD maçı ne zaman? Türkiye - ABD saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FİLENİN SULTANLARI ABD MAÇI NE ZAMAN?

Tarih: 4 Eylül 2025 Perşembe günü

Türkiye Saatiyle Başlama: 16:30

Evsahibi Yer: Tayland-Bangkok, Huamark Spor Salonu

Bu müsabaka, Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası tarihinde ABD ile karşılaştığı altıncı çeyrek final maçı olma özelliğini taşıyor.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yayın Platformu: TRT 1

Yayın Formatı: Canlı ve şifresiz

Yayın akışıyla ilgili alternatif izleme seçenekleri arasında FIVB'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları da yer almakta.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Saatiyle: 16:30

Tayland Saatiyle: 20:30

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.